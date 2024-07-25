"Собирались прыгать": раскрыты подробности спасения пожилой пары из пожара в Алматы
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Ночью в Алматы в одной из квартир жилого дома произошел пожар, были эвакуированы люди, среди которых была пожилая пара. В ДЧС поделились кадрами спасения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы в Instagram-аккаунте, пожар произошел по ул. Торайгырова, 21, в Бостандыкском районе города.
"Установлено горение открытым пламенем квартиры на 9 этаже жилого дома. Огнем были охвачены балкон, кухня и комната трехкомнатной квартиры на 20 квадратных метрах. Создалась угроза жизни жильцам квартиры - из-за высокой температуры пожилые люди не могли выйти через входную дверь. По словам очевидцев, они даже собирались прыгать с балкона.
Старший инженер ПЧ-1 Вилик Мерекеев принял решение незамедлительно провести спасательные работы. В ходе разведки и тушения пожара из горящей квартиры спасено двое человек - мужчина 57 и женщина 55 лет, эвакуированы 6 человек с соседней квартиры. Пожар локализован в 02:45, ликвидирован - в 02:54", - говорится в сообщении ДЧС.
После осмотра бригадой "скорой" пожилую пару отпустили домой.
Предварительная причина пожара, по данным ведомства, - аварийный режим бытового электрооборудования (холодильника).
Напомним, сегодня сообщалось, что людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Алматы.
Ранее спасение женщины во время пожара в Астане, который произошел ночью в одной из многоэтажек города, показали в столичном ДЧС.
На видео попал момент спасения женщины, которая, убегая от пожара и пытаясь спуститься на этаж ниже, едва не упала. Но ее вовремя схватили за ногу и спасли огнеборцы. Профессиональные действия сотрудников ДЧС вызвали бурные аплодисменты жителей дома, вышедших на улицу.
А в мае на видео попало спасение новорожденного ребенка из пожара в Атырау. Огнеборцам удалось спасти трехмесячного ребенка.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139655-sobiralis-prygat-v-dchs-raskryli-podrobnosti-spaseniya-pozhiloy-pary-iz-pozhara-v-almaty/