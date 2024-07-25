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Эзотерика

"Собирались прыгать": раскрыты подробности спасения пожилой пары из пожара в Алматы

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Пожарный в форме около спецмашины
Пожарный. Иллюстративное фото: Visoot Uthairam / Getty Images

Ночью в Алматы в одной из квартир жилого дома произошел пожар, были эвакуированы люди, среди которых была пожилая пара. В ДЧС поделились кадрами спасения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы в Instagram-аккаунте, пожар произошел по ул. Торайгырова, 21, в Бостандыкском районе города.

"Установлено горение открытым пламенем квартиры на 9 этаже жилого дома. Огнем были охвачены балкон, кухня и комната трехкомнатной квартиры на 20 квадратных метрах. Создалась угроза жизни жильцам квартиры - из-за высокой температуры пожилые люди не могли выйти через входную дверь. По словам очевидцев, они даже собирались прыгать с балкона.

Старший инженер ПЧ-1 Вилик Мерекеев принял решение незамедлительно провести спасательные работы. В ходе разведки и тушения пожара из горящей квартиры спасено двое человек - мужчина 57 и женщина 55 лет, эвакуированы 6 человек с соседней квартиры. Пожар локализован в 02:45, ликвидирован - в 02:54", - говорится в сообщении ДЧС.

После осмотра бригадой "скорой" пожилую пару отпустили домой.

Предварительная причина пожара, по данным ведомства, - аварийный режим бытового электрооборудования (холодильника).

Напомним, сегодня сообщалось, что людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Алматы.

Ранее спасение женщины во время пожара в Астане, который произошел ночью в одной из многоэтажек города, показали в столичном ДЧС.

На видео попал момент спасения женщины, которая, убегая от пожара и пытаясь спуститься на этаж ниже, едва не упала. Но ее вовремя схватили за ногу и спасли огнеборцы. Профессиональные действия сотрудников ДЧС вызвали бурные аплодисменты жителей дома, вышедших на улицу.

А в мае на видео попало спасение новорожденного ребенка из пожара в Атырау. Огнеборцам удалось спасти трехмесячного ребенка.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139655-sobiralis-prygat-v-dchs-raskryli-podrobnosti-spaseniya-pozhiloy-pary-iz-pozhara-v-almaty/

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