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Людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Алматы

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Пожарный на выезде
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожар в одной из квартир в 9-этажном жилом доме произошел сегодня ночью в Алматы - была проведена эвакуация, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Бостандыкском районе мегаполиса - горела квартира на седьмом этаже жилого дома.

Силами МЧС спасено два человека, по лестничному маршу эвакуированы шесть человек.

"️Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 28 минуту с момента поступления вызова", - сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139444-lyudey-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-mnogoetazhke-v-almaty/

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