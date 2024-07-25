Людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Алматы

Пожар в одной из квартир в 9-этажном жилом доме произошел сегодня ночью в Алматы - была проведена эвакуация, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Бостандыкском районе мегаполиса - горела квартира на седьмом этаже жилого дома.

Силами МЧС спасено два человека, по лестничному маршу эвакуированы шесть человек.

"️Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 28 минуту с момента поступления вызова", - сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!