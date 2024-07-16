Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Смыло грузовую машину": последствия сильного ливня устраняют в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Подтопление дороги
Последствия сильных дождей в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

В Кегенском районе Алматинской области из-за сильных дождей произошел склоновой сток - водой смыло грузовую автомашину, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области в Instagram, сотрудники госструктур оперативно ликвидировали последствия ливня в Кегенском районе.

"16 июля в 15:58 в Кегенском районе, вблизи села Аксай, из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. Также водой на обочину смыло грузовую автомашину. Силами АО "НК "КазАвтоЖол" данная автомашина была вытащена из грязи и поставлена на дорогу.

Для уборки дорог мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов", - говорится в сообщении акимата.

В 17:00, по данным пресс-службы акимата, дождь прекратился, а уровень воды спал.

Сейчас силами АО "НК "КазАвтоЖол" проводятся работы по расчистке автодороги. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиция, местные исполнительные органы, а также представители "Казавтожол".

Оперативную информацию о паводковой ситуации в Алматинской области предоставили и в АО "НК "КазАвтоЖол".

Сообщается, что на 33-41 км автомобильной дороги республиканского значения "Кокпек-Кеген-Тюп" из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток с интенсивным поступлением воды, что привело к заполнению резервов автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см.

"В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность. В данный момент на месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО"ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано 5 единиц техники и 8 человек личного состава.

По состоянию на 19:30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале.

Сегодня утром сообщалось, что в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и 3 жилых дома.

Стоит отметить, что вчера утром служба "112" предупредила жителей южной столицы о подъеме уровня воды в реках в период 15-16 июля - горожане получили СМС-оповещения.

По информации "Казгидромет", в Алматинской области объявлено штормовое предупреждение - 16 июля днем в предгорных, горных районах временами ожидаются сильный дождь, град. На севере, юге, в горных районах области временами - гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23, временами 28 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135106-smylo-gruzovuyu-mashinu-posledstviya-silnogo-livnya-ustranyayut-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie