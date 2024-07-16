"Смыло грузовую машину": последствия сильного ливня устраняют в Алматинской области (видео)

В Кегенском районе Алматинской области из-за сильных дождей произошел склоновой сток - водой смыло грузовую автомашину, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области в Instagram, сотрудники госструктур оперативно ликвидировали последствия ливня в Кегенском районе.

"16 июля в 15:58 в Кегенском районе, вблизи села Аксай, из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. Также водой на обочину смыло грузовую автомашину. Силами АО "НК "КазАвтоЖол" данная автомашина была вытащена из грязи и поставлена на дорогу.

Для уборки дорог мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов", - говорится в сообщении акимата.

В 17:00, по данным пресс-службы акимата, дождь прекратился, а уровень воды спал.

Сейчас силами АО "НК "КазАвтоЖол" проводятся работы по расчистке автодороги. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиция, местные исполнительные органы, а также представители "Казавтожол".

Оперативную информацию о паводковой ситуации в Алматинской области предоставили и в АО "НК "КазАвтоЖол".

Сообщается, что на 33-41 км автомобильной дороги республиканского значения "Кокпек-Кеген-Тюп" из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток с интенсивным поступлением воды, что привело к заполнению резервов автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см.

"В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность. В данный момент на месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО"ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано 5 единиц техники и 8 человек личного состава.

По состоянию на 19:30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство", - отмечается в сообщении компании в Telegram-канале.

Сегодня утром сообщалось, что в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и 3 жилых дома.

Стоит отметить, что вчера утром служба "112" предупредила жителей южной столицы о подъеме уровня воды в реках в период 15-16 июля - горожане получили СМС-оповещения.

По информации "Казгидромет", в Алматинской области объявлено штормовое предупреждение - 16 июля днем в предгорных, горных районах временами ожидаются сильный дождь, град. На севере, юге, в горных районах области временами - гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23, временами 28 м/с.