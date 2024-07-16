Дома и дворы затопило в одном из сел Алматинской области из-за дождей (видео)

Спасатели Алматинской области сообщили о подтоплении домов и дворовых территорий в одном из сел региона - ранее там прошел сильный дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и 3 жилых дома, уточнили в ведомстве.

Сообщалось, что подразделениями МЧС и местных исполнительных органов было подготовлено 2 тыс. мешкотар с инертными материалами.

Велись работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки.

В работах были задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники ДЧС, МИО и воинской части 28237 МЧС.