Дома и дворы затопило в одном из сел Алматинской области из-за дождей (видео)
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Спасатели Алматинской области сообщили о подтоплении домов и дворовых территорий в одном из сел региона - ранее там прошел сильный дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и 3 жилых дома, уточнили в ведомстве.
Сообщалось, что подразделениями МЧС и местных исполнительных органов было подготовлено 2 тыс. мешкотар с инертными материалами.
Велись работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки.
В работах были задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники ДЧС, МИО и воинской части 28237 МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2134512-doma-i-dvory-zatopilo-v-odnom-iz-sel-almatinskoy-oblasti-iz-za-dozhdey-video/