Спасение детей из окна горящего дома в ВКО показали в МЧС
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В Восточно-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме, спасателям пришлось вытаскивать детей из окна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС, в селе Самарское Самарского района произошел пожар в частном жилом доме.
"Благодаря слаженным действиям и.о. начальника ОЧС Данияра Бакиргалова и водителя ПЧ-32 Айбека Садық через окно спасены двое детей 2011 и 2021 годов рождения.
Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2132988-spasenie-detey-iz-okna-goryashchego-doma-v-vko-pokazali-v-mchs/