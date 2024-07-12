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Людей спасли из горящего магазина в Актобе (видео)

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Пожарный стоит на фоне горящего здания
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актобе этой ночью случился крупный пожар в магазине, расположенным в девятиэтажке. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, огонь охватил продуктовый магазин, располагавшийся на первом этаже девятиэтажного жилого дома - загорелся холодильник на площади 4 квадратных метра.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание за 20 минут.

"Силами МЧС по лестничному маршу спасены 7 человек, в том числе 3 детей, с верхних этажей эвакуированы 5 детей и 11 взрослых", - говорится в сообщении.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня; не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2132778-lyudey-spasli-iz-goryashchego-magazina-v-aktobe-video/

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