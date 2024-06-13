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Землетрясение ощутили в Алматы и Талгаре

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Девушка проезжает по тротуару
Алматинский арбат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг вечером на территории городов Алматы и Талгара ощутили землетрясение – произошло оно на границе нашей страны с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщило Министерство по ЧС в своем Telegram-канале, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмостанций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований в 22:25.

Эпицентр землетрясения, как уточняется, расположен на территории Казахстана на границе с Кыргызстаном в 34 км на юго-восток от города Алматы.

В Алматы толчки ощущались на 1,6 балла, а в Талгаре – на 1,4 балла.

Жертв и разрушений, как подчеркивают в МЧС, нет.

Как вести себя при землетрясении

В том же Telegram-канале министерство публикует короткую инструкцию о том, как себя вести при землетрясении. Изложена она в 10 шагах:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ и электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117193-zemletryasenie-oshchutili-v-almaty-i-talgare/

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