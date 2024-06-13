Землетрясение ощутили в Алматы и Талгаре

В четверг вечером на территории городов Алматы и Талгара ощутили землетрясение – произошло оно на границе нашей страны с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщило Министерство по ЧС в своем Telegram-канале, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмостанций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований в 22:25.

Эпицентр землетрясения, как уточняется, расположен на территории Казахстана на границе с Кыргызстаном в 34 км на юго-восток от города Алматы.

В Алматы толчки ощущались на 1,6 балла, а в Талгаре – на 1,4 балла.

Жертв и разрушений, как подчеркивают в МЧС, нет.

Как вести себя при землетрясении

В том же Telegram-канале министерство публикует короткую инструкцию о том, как себя вести при землетрясении. Изложена она в 10 шагах:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ и электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.