Землетрясение ощутили в Алматы и Талгаре
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В четверг вечером на территории городов Алматы и Талгара ощутили землетрясение – произошло оно на границе нашей страны с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщило Министерство по ЧС в своем Telegram-канале, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмостанций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований в 22:25.
Эпицентр землетрясения, как уточняется, расположен на территории Казахстана на границе с Кыргызстаном в 34 км на юго-восток от города Алматы.
В Алматы толчки ощущались на 1,6 балла, а в Талгаре – на 1,4 балла.
Жертв и разрушений, как подчеркивают в МЧС, нет.
Как вести себя при землетрясении
В том же Telegram-канале министерство публикует короткую инструкцию о том, как себя вести при землетрясении. Изложена она в 10 шагах:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ и электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117193-zemletryasenie-oshchutili-v-almaty-i-talgare/