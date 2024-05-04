Теплотрассу прорвало в центре Алматы (видео)

На пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы прорвало трубу - очевидцы сняли произошедшее на видео. В акимате Алматы прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty. По словам автора, на перекрестке прорвало трубу, провалился асфальт. А улица Сатпаева в обе стороны перекрыта из-за случившегося.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что порыв теплотрассы, произошедший 4 мая по улице Сатпаева восточнее улицы Байтурсынова был локализован, аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" приступила к устранению повреждения.

"Временно отключена подача горячей воды в контуре улиц Масанчи - Сатпаева - Маркова - Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу", - сообщили в акимате.

Восстановить подачу горячей воды в названом городском секторе планируется к полуночи, добавили в ведомстве.

Отметим, что в марте в Ауэзовском районе Алматы произошла похожая авария - случился прорыв частной теплотрассы. В акимате города тогда сообщили, что на подачу отопления и воды это не повлияло. Вода подмыла грунт на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Абая.

А в ноябре прошлого года на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало трубу теплотрассы. Как рассказали очевидцы, фонтан воды, бивший из-под земли, достигал 5-6 метров в высоту.