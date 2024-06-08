Два человека оказались заблокированы в машине, на которую упала кровля, в Актобе (фото)

В Актобе ветром сорвало часть кровли с крыши складского здания – обломки упали на машину, в которой находились мужчина и подросток. Из вызволяли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, из-за порывистого ветра в районе Алматы в Актобе произошел частичный срыв кровли складского здания с последующим повреждением двух легковых автомашин.

"Спасатели с помощью резательных инструментов спасли из машины мужчину 43-х лет и 13-летнего мальчика, которые самостоятельно не смогли выбраться из транспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи спасенные люди не нуждались.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.