Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два человека оказались заблокированы в машине, на которую упала кровля, в Актобе (фото)

Опубликовано:

Спасатели вызволяют людей из авто
Спасатели вызволяют людей из авто. Фото: МЧС РК

В Актобе ветром сорвало часть кровли с крыши складского здания – обломки упали на машину, в которой находились мужчина и подросток. Из вызволяли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, из-за порывистого ветра в районе Алматы в Актобе произошел частичный срыв кровли складского здания с последующим повреждением двух легковых автомашин.

"Спасатели с помощью резательных инструментов спасли из машины мужчину 43-х лет и 13-летнего мальчика, которые самостоятельно не смогли выбраться из транспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи спасенные люди не нуждались.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2114388-dva-cheloveka-okazalis-zablokirovany-v-mashine-na-kotoruyu-upala-krovlya-v-aktobe-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.