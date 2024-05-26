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Разрушенные дороги, эвакуация и взрыв на ГЗС: сильное наводнение произошло в Армении (видео)

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Наводнение в Армении
Наводнение в Армении. Кадр из видео: t.me/mash

На севере Армении из-за проливных дождей из берегов вышла река Дебед, в регионе оказались разрушены мосты и дороги, более 200 человек уже эвакуировали, сообщается по меньшей мере об одном погибшем.

Как пишет Sputnik Армения, ссылаясь на Дорожный департамент Армении, сегодня, 26 мая, река Дебед вышла из русла и затопила межгосударственную трассу М-6. Пользователи соцсетей стали сообщать о затоплениях и нуждающихся в эвакуации людях.

Под водой, по словам очевидцев, оказались домики на ж/д станции Санаин, на первых этажах заблокированными остались люди.

Стало известно, что на участке дороги между селами Шнох и Техут в Лорийской области Армении машина Opel упала в реку. По предварительным данным, есть один погибший.

По данным РИА Новости, подтоплен 31-километровый участок дороги "Ванадзор – Алаверди", разрушено 50 метров трасс, затоплены дома на станции Айрум. Сообщается, что из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина.

Кроме того, как пишет информагентство, спасатели сообщили, что в городе Алаверди, пострадавшем от наводнения, прогремел взрыв на газозаправочной станции.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате короткого замыкания, так как под водой оказались компрессоры.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в городе Ванадзор, который находится в том же регионе. Сообщалось, что приземлиться пилотам пришлось как раз из-за неблагоприятных погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107047-razrushennye-dorogi-evakuaciya-i-vzryv-na-gzs-silnoe-navodnenie-proizoshlo-v-armenii-video/

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