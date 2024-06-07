СТО с автомобилями загорелась в Павлодаре
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Сегодня ранним утром в Павлодаре случился пожар на станции техобслуживания - в боксе загорелись два автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, огонь, помимо автомобилей, охватил также инструменты и оборудование. Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Пожарным понадобилось 29 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В МЧС призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113608-sto-s-avtomobilyami-zagorelas-v-pavlodare/