Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подростки оказались виновниками лесного пожара в Павлодарской области

Опубликовано:

Тушение пожара в лесу в Павлодарской области
Тушение пожара. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd/

В Павлодарской области на территории лесничества загорелась сухая трава и лесная подстилка. В инциденте обвинили несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 3 июня был зарегистрирован факт горения на лесопокрытой территории Шалдайского лесничества в квартале №124.

Для тушения привлекли 3 единицы техники и 10 человек из Шалдайского лесничества. Площадь пожара составила 0,01 га.

"В ходе определения причины возникновения пожара сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Щербактинского района совместно с сотрудниками отдела полиции и государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" выявлены виновные несовершеннолетние лица", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Согласно ч.3 ст.127 КоАП РК законного представителя ребенка привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 36 920 тенге.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области произошел пожар на территории Сарыкобинского лесничества. Площадь возгорания достигла 1750 гектаров. Всего к тушению огня привлекли 244 человека и 50 единиц техники.

А в селе Бородулиха области Абай на территории Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей Орманы" загорелся лес. Пожар случился на труднодоступной заболоченной местности, предварительная площадь возгорания составила 0,22 га. До этого в Минэкологии заявляли о неполной готовности резервата к пожарам.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113452-podrostki-okazalis-vinovnikami-lesnogo-pozhara-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.