Подростки оказались виновниками лесного пожара в Павлодарской области

В Павлодарской области на территории лесничества загорелась сухая трава и лесная подстилка. В инциденте обвинили несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 3 июня был зарегистрирован факт горения на лесопокрытой территории Шалдайского лесничества в квартале №124.

Для тушения привлекли 3 единицы техники и 10 человек из Шалдайского лесничества. Площадь пожара составила 0,01 га.

"В ходе определения причины возникновения пожара сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Щербактинского района совместно с сотрудниками отдела полиции и государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" выявлены виновные несовершеннолетние лица", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Согласно ч.3 ст.127 КоАП РК законного представителя ребенка привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 36 920 тенге.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области произошел пожар на территории Сарыкобинского лесничества. Площадь возгорания достигла 1750 гектаров. Всего к тушению огня привлекли 244 человека и 50 единиц техники.

А в селе Бородулиха области Абай на территории Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей Орманы" загорелся лес. Пожар случился на труднодоступной заболоченной местности, предварительная площадь возгорания составила 0,22 га. До этого в Минэкологии заявляли о неполной готовности резервата к пожарам.