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Крупный лесной пожар разгорелся в Жамбылской области

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Пожар в Жамбылской области
Пожар в Жамбылской области. Фото: instagram.com/jambyl_tjd

В Жамбылской области произошел пожар на территории Сарыкобинского лесничества. На данный момент площадь возгорания достигла 1750 гектаров, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Сообщается, что вчера около 16:20 на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" Жамбылской области произошло возгорание сухой травы.

По данным на 02:00 5 июня, площадь пожара достигла 1750 гектаров.

"По поручению акима области для координации сил и средств, задействованных в тушении пожара, на место происшествия выехали заместитель акима области Канатбек Мадибек, руководитель департамента по ЧС Арман Токанов, и. о. руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нартай Егембердиев", – говорится в сообщении.

Всего к тушению привлечено 244 человека и 50 единиц техники: 100 работников лесного хозяйства, 13 тракторов, 2 автоцистерны, а также 12 легковых автомобилей, 1 вертолет и 6 сотрудников Казавиалесохраны. Также задействованы 84 сотрудника и 9 единиц техники ДЧС.

Кроме того, на место выехал 31 сотрудник и 6 машин лесного хозяйства, 26 сотрудников и 10 единиц техники местных исполнительных органов.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2112351-pochti-2-tys-gektarov-lesa-gorit-v-zhambylskoy-oblasti/

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