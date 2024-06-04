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Подаренная акимом бутылка водки привела к трагедии в Павлодарской области

Опубликовано:

Алкоголь разливают по стопкам
Бутылка и рюмки. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким сельского округа к 9 мая подарил одному из жителей продуктовый пакет, где также находилась бутылка водки, в результате это привело к трагедии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарского района.

По информации надзорного органа, факт установили в ходе работы по выявлению случаев незаконной реализации и распространения алкогольной продукции.

Прокуроры выяснили, что аким сельского округа Павлодарского района преподнес ко Дню Победы одному из жителей необычный подарок.

"Гражданину был подарен пакет с продуктами и бутылкой водки объемом 0,5 литра. Он в состоянии алкогольного опьянения 9 мая допустил возгорание своего дома, где находилась его супруга, которая погибла вследствие пожара", - сообщили в прокуратуре Павлодарского района.

В ведомстве отметили, что действия сельского акима противоречат моральным нормам. По акту прокуратуры чиновник получил дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Напомним, ранее руководителя отдела образования Аксу в Павлодарской области наказали за то, что на одном из детских утренников для особенных детей были розданы кульки с просроченными конфетами. Чиновнику вынесли дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

А руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Железинского района Павлодарской области Дамира Агыбаева наказали за курение в здании акимата - ему выписали штраф и рекомендовали объявить выговор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2112159-podarennaya-akimom-butylka-vodki-privela-k-tragedii-v-pavlodarskoy-oblasti/

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