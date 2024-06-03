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Ураганный ветер снес крышу двухэтажного дома на востоке Казахстана (видео)

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Ураган снес кровлю дома
Ураган снес кровлю дома. Кадр из видео: astanatv.kz

В Восточно-Казахстанской области в результате ураганного ветра двухэтажный дом остался без крыши. Кровля упала прямо на проезжую часть, передает телеканал "Астана".

Ураганный ветер снес крышу четырехквартирного дома в селе Черемшанка в ВКО. Судя по видео, кровля упала прямо на проезжую часть. В ЧП никто не пострадал, однако оказалась повреждена линия электропередач.

Между тем в акимате Глубоковского района заявили, что это – частный дом, и восстановлением крова должны заниматься собственники жилья. Однако на некоторую материальную помощь люди все же могут рассчитывать.

"Есть такая программа оказания помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И им оказывается помощь при наличии справки с органов ЧС, что был штормовой ветер. Комиссия поможет собрать собственникам жилья документы. И им оказана будет материальная помощь в размере до 100 МРП", – рассказала заместитель районного акима Елена Старенкова.

Отметим, что вчера синоптики прогнозировали в ВКО сильный дождь, грозу, а также сильный ветер ветер порывами до 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2111664-uragannyy-veter-snes-kryshu-dvuhetazhnogo-doma-na-vostoke-kazahstane-video/

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