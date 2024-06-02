По факту утечки серной кислоты в Жетicу начато расследование

В КТЖ рассказали новые сведения об утечке серной кислоты на станции Малайсары в области Жетicу, передает NUR.KZ со ссылкой на Tеlegram-канал перевозчика.

Как рассказали в пресс-службе компании, 1 июня на станционных путях станции Малайсары при обходе грузового состава охранник обнаружил течь серной кислоты из цистерны.

По данному случаю проводится расследование.

Ранее в МЧС сообщили, что в минувшую субботу в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана. Спасатели провели эвакуацию людей.

Позже стало известно, что жители 10 частных жилых домов в количестве 46 человек, в том числе 18 детей, вернулись в свои дома. Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары - на расстояние одного км.

Были проведены необходимые лабораторные исследования. На месте ЧП проводятся дегазационные мероприятия.