По факту утечки серной кислоты в Жетicу начато расследование
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В КТЖ рассказали новые сведения об утечке серной кислоты на станции Малайсары в области Жетicу, передает NUR.KZ со ссылкой на Tеlegram-канал перевозчика.
Как рассказали в пресс-службе компании, 1 июня на станционных путях станции Малайсары при обходе грузового состава охранник обнаружил течь серной кислоты из цистерны.
По данному случаю проводится расследование.
Ранее в МЧС сообщили, что в минувшую субботу в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана. Спасатели провели эвакуацию людей.
Позже стало известно, что жители 10 частных жилых домов в количестве 46 человек, в том числе 18 детей, вернулись в свои дома. Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары - на расстояние одного км.
Были проведены необходимые лабораторные исследования. На месте ЧП проводятся дегазационные мероприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110890-po-faktu-utechki-sernoy-kisloty-v-zheticu-nachato-rassledovanie/