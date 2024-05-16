Граната взорвалась на учениях в Алматинской области: пострадали двое полицейских

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили появившуюся в Сети информацию об инциденте во время учений близ города Қонаев, передает NUR.KZ.

О произошедшем сообщил Telegram-канал egovpress.

По его данным, ранее возле города Қонаев сотрудники ДП Алматинской области проводили учения. Один из сотрудников неожиданно бросил гранату, в результате чего в больницу попали двое сотрудников СОБР.

Под постом появился комментарий Департамента полиции Алматинской области.

"Во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. В результате один из них госпитализирован в городскую больницу", - сообщили в полиции.

Другие детали произошедшего не называются.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в Актюбинской области на учебном полигоне погиб военнослужащий - он подорвался на боеприпасе. как оказалось, учебный полигон был не полностью обезврежен от боеприпасов. За смерть мужчины был осужден офицер, ответственный за уборку полигона.

В ноябре прошлого года военнослужащий Нацгвардии в Петропавловске получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти бойца спецподразделения "Беркут" не удалось.

Позже стало известно, что инцидент произошел за пределами воинской части. Одна из версий произошедшего гласит, что трагедия могла случиться во время выезда на спецоперацию по захвату.