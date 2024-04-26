Военнослужащий погиб при взрыве боеприпаса в Актюбинской области

Учебный полигон в Актюбинской области оказался не до конца обезврежен от боеприпасов. В результате взрыва на нем погиб военнослужащий, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд РК.

Как сообщается на официальном сайте суда, в военном суде Актюбинского гарнизона рассматривалось уголовное дело в отношении офицера, обвиняемого в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.453 УК РК).

Согласно приказу на подсудимого была возложена обязанность по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов и очистке учебного полигона от неразорвавшихся боеприпасов.

"Однако подсудимый, проявляя халатность при выполнении своих прямых функциональных обязанностей, работу по уборке учебного полигона устно поручил другому военнослужащему. В свою очередь, тот доложил подсудимому о выполнении поручения по очистке учебного полигона без полного завершения работ по обезвреживанию боеприпасов", - установил суд.

В ходе сбора бытовых отходов на этом учебном полигоне среди необезвреженных отходов предыдущего учебного взрыва взорвался неизвестный боеприпас. В результате погиб один военнослужащий, а второй получил тяжкие повреждения.

Вина подсудимого доказывалась показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, специалистов, вещественными доказательствами, протоколами следственных действий и прочим.

Офицер свою вину не признал и просил оправдать его за отсутствием состава преступления.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признано наличие у подсудимого малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительная характеристика с места работы", - отметили в суде.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 7 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.453 УК РК халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в конце прошлого года в области Жетісу скончался военнослужащий. Юноша был призван в армию осенью 2023 года. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные молодого человека не верят в эту версию.

Ранее военнослужащий Национальной гвардии в Петропавловске получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти бойца спецподразделения "Беркут" не удалось.

Позже стало известно, что инцидент произошел за пределами воинской части. Одна из версий произошедшего гласит, что трагедия могла случиться во время выезда на спецоперацию по захвату.