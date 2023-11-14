Гибель военного в Петропавловске: стали известны подробности

Гибель военнослужащего Национальной гвардии расследуют в Петропавловске - боец спецподразделения "Беркут" получил смертельное ранение, передает сайт телеканала КТК.

Сержант погиб от неосторожного выстрела коллеги, считает следствие.

38-летний погибший служил в воинской части 6637 Национальной гвардии водителем. В больницу со смертельным ранением в живот его доставили сослуживцы - спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что в нанесении смертельного ранения подозревается сослуживец погибшего, однако, где и как он ранил сержанта, официальные лица не уточняют.

Известно лишь то, что инцидент произошел за пределами воинской части.

По информации телеканала, одна из версий произошедшего гласит, что трагедия могла произойти во время выезда на спецоперацию по захвату.

"По данному факту Петропавловской группой центрального регионального военно-следственного управления министерства внутренних дел начато досудебное расследование по статье 452, часть 2 Уголовного кодекса - "Нарушение правил обращение с оружием, повлекшим по неосторожности смерть человека". В настоящий момент по делу проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы", - сообщил по данному факту военный прокурор Петропавловского гарнизона Мейржан Касимжанов.

Источник: КТК

Напомним, накануне стало известно о том, что 12 ноября военнослужащий-"контрактник" воинской части 6637 в Петропавловске получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось.

Информацию о гибели военного комментировали в Нацгвардии.