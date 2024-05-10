Туристке стало плохо в горах в Алматы

В четверг, 9 мая, туристке при восхождении в горы Заилийского Алатау стало плохо. Ей понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, 9 мая группа туристов из 4 человек совершали восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте одной из девушек стало плохо, она не смогла спуститься самостоятельно.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет выехали на помощь.

"Ночью спасатели РОСО дошли до туристов, оказали первую помощь двум девушкам и приступили к транспортировке.

Туристов спустили до оперативной машины РОСО, пострадавшую передали врачам Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, ранее помощь спасателей понадобилась также туристам в горах Алматы - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно. На помощь им пришли спасатели.

В Туркестанской области три человека взобрались на гору, но также не смогли спуститься самостоятельно.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).