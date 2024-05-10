Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Туристке стало плохо в горах в Алматы

Опубликовано:

Спасатели оказывают помощь туристке
Спасатели оказывают помощь туристке. Фото: t.me/mchs_official

В четверг, 9 мая, туристке при восхождении в горы Заилийского Алатау стало плохо. Ей понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, 9 мая группа туристов из 4 человек совершали восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте одной из девушек стало плохо, она не смогла спуститься самостоятельно.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет выехали на помощь.

"Ночью спасатели РОСО дошли до туристов, оказали первую помощь двум девушкам и приступили к транспортировке.

Туристов спустили до оперативной машины РОСО, пострадавшую передали врачам Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, ранее помощь спасателей понадобилась также туристам в горах Алматы - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно. На помощь им пришли спасатели.

В Туркестанской области три человека взобрались на гору, но также не смогли спуститься самостоятельно.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098019-turistke-stalo-ploho-v-gorah-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.