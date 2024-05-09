Казахстанца с травмой позвоночника эвакуировали вертолетом из Тургенского ущелья (видео)
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Турист на отдыхе в Тургенском ущелье, катаясь на квадроцикле, повредил позвоночник. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего на вертолете, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, мужчина упал с квадроцикла в Тургенском ущелье Алматинской области. Несчастный случай произошел в зоне отдыха.
"Направившись к месту происшествия, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда и ДЧС эвакуировали пострадавшего на вертолете АО "Казавиаспас". Пострадавший передан врачам Центра медицины катастроф", — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, ранее помощь спасателей понадобилась также туристам в горах Алматы - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили их вниз и передали медикам.
В Туркестанской области три человека взобрались на гору, но не смогли спуститься самостоятельно. Туристам также понадобилась помощь спасателей.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097746-kazahstanca-s-travmoy-pozvonochnika-evakuirovali-vertoletom-iz-turgenskogo-ushchelya-video/