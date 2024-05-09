Казахстанца с травмой позвоночника эвакуировали вертолетом из Тургенского ущелья (видео)

Турист на отдыхе в Тургенском ущелье, катаясь на квадроцикле, повредил позвоночник. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего на вертолете, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, мужчина упал с квадроцикла в Тургенском ущелье Алматинской области. Несчастный случай произошел в зоне отдыха.

"Направившись к месту происшествия, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда и ДЧС эвакуировали пострадавшего на вертолете АО "Казавиаспас". Пострадавший передан врачам Центра медицины катастроф", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, ранее помощь спасателей понадобилась также туристам в горах Алматы - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили их вниз и передали медикам.

В Туркестанской области три человека взобрались на гору, но не смогли спуститься самостоятельно. Туристам также понадобилась помощь спасателей.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).