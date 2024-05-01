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Эзотерика

Тело женщины нашли на месте пожара в Алматы (фото)

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Эвакуация людей в Алматы
Эвакуация. Фото: ДЧС Алматы

23 человека были эвакуированы во время пожара в Алматы. Один человек пострадал, кроме того, было обнаружено тело женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

По информации ведомства, 1 мая около 5 часов утра случился пожар в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома в 7-м микрорайоне южной столицы.

Пожар произошел на общей площади 30 кв.м, добавили в ДЧС. В 5:52 он был ликвидирован.

С помощью трехколенной лестницы и спасательного колпака эвакуированы 23 человека, уточнили в ведомстве.

На месте событий было задействовано 48 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Алматы.

Сотрудниками противопожарной службы обнаружено тело женщины 1997 года рождения.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Кроме того, с места пожара в ГКБ-7 был госпитализирован мужчина 1990 года рождения.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094227-telo-zhenshchiny-nashli-na-meste-pozhara-v-almaty/

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