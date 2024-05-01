Тело женщины нашли на месте пожара в Алматы (фото)
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23 человека были эвакуированы во время пожара в Алматы. Один человек пострадал, кроме того, было обнаружено тело женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
По информации ведомства, 1 мая около 5 часов утра случился пожар в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома в 7-м микрорайоне южной столицы.
Пожар произошел на общей площади 30 кв.м, добавили в ДЧС. В 5:52 он был ликвидирован.
С помощью трехколенной лестницы и спасательного колпака эвакуированы 23 человека, уточнили в ведомстве.
На месте событий было задействовано 48 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Алматы.
Сотрудниками противопожарной службы обнаружено тело женщины 1997 года рождения.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Кроме того, с места пожара в ГКБ-7 был госпитализирован мужчина 1990 года рождения.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094227-telo-zhenshchiny-nashli-na-meste-pozhara-v-almaty/