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Пожар в природном резервате Алматинской области: возбуждено уголовное дело

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Тушение пожара в Алматинской области
Тушение пожара. Фото: t.me/qr_tjm

Уголовное дело возбудили по факту пожара на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

19 апреля в Балхашском районе Алматинской области произошло загорание камышовой растительности с переходом огня на земли лесного фонда на площади 31 га (территория Иле-Балхашского государственного природного резервата).

Как рассказали в МЧС в Telegram, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 341 УК РК "Уничтожение или повреждение лесов".

Отмечается, что для тушения пожара вертолетной техникой было осуществлено 129 сбросов воды общим объемом более 387 тонн. На данный момент пожар локализовали (остановили его распространение).

Согласно статье 341 УК РК, уничтожение и повреждение лесов наказываются:

  • исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
  • либо лишением свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2090654-pozhar-v-prirodnom-rezervate-almatinskoy-oblasti-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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