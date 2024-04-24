Пожар в природном резервате Алматинской области: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту пожара на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

19 апреля в Балхашском районе Алматинской области произошло загорание камышовой растительности с переходом огня на земли лесного фонда на площади 31 га (территория Иле-Балхашского государственного природного резервата).

Как рассказали в МЧС в Telegram, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 341 УК РК "Уничтожение или повреждение лесов".

Отмечается, что для тушения пожара вертолетной техникой было осуществлено 129 сбросов воды общим объемом более 387 тонн. На данный момент пожар локализовали (остановили его распространение).

Согласно статье 341 УК РК, уничтожение и повреждение лесов наказываются: