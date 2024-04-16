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Черная жижа из лопнувшего трубопровода залила улицу в Жанаозене (видео)

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Лопнувший трубопровод
Лопнувший трубопровод. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Жанаозене лопнул трубопровод, и из него полилась черная вязкая жижа. В компании заверяют, что это морская вода, но экологи решили провести проверку, передает сайт телеканала КТК.

Как оказалось, трубопровод принадлежит компании "Озенмунайгаз". ЧП произошло на одном из участков нефтегазоперерабатывающего предприятия - по неизвестным пока причинам здесь разорвало трубу технической морской воды. Черная жидкость хлынула из огромной дыры и за считанные минуты залила несколько километров.

В компании сразу заверили, что жижа эта – обычная морская вода и не содержит элементов, вредных для экологии и здоровья человека. Однако экологи на слово не поверили и уже приступили к проверке.

"Были взяты пробы и сделаны замеры объема загрязненных земель, составлен протокол. Сейчас работа продолжается. Со стороны департамента будет назначена внеплановая проверка. Итоги проверки будут опубликованы по окончании работ", - заявил начальник департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусипкалиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085386-chernaya-zhizha-iz-lopnuvshego-truboprovoda-zalila-ulitsu-v-zhanaozene-video/

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