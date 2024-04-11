Чтобы не свариться заживо, рабочие выпрыгнули из окна в Семее: установлена вина работодателя

Результаты проверки на шиферном заводе обнародовали в Семее - в инспекции труда заявили, что вина в случившемся ЧП полностью лежит на работодателе, передает сайт телеканала КТК.

Месяц назад из окна второго этажа завода выпрыгнули пятеро рабочих. Люди спасали свои жизни, когда в душевой прорвало трубу с кипятком.

Нарушения при эксплуатации коммунальных сетей выявила спецкомиссия, подчеркивается в телесюжете.

Как оказалось, в тот день под давлением горячей воды вырвало адаптер, соединяющий трубы. В итоге пар и кипяток отрезали рабочим выход - они прыгнули из окна, чтобы не свариться заживо.

Рабочие получили множество травм. К счастью всех уже выписали из больницы - мужчины продолжают лечение амбулаторно.

В трудовой инспекции сообщили, что трубы были некачественные, а на установку и использование бойлера отсутствовали разрешительные документы. Комиссия определила происшествие как несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью.

В связи с этим работодатель обязан возместить траты на лечение и выплатить пострадавшим рабочим пособие по временной нетрудоспособности.

"После завершения расследования материалы направили в правоохранительные органы. 100% вина работодателя. Вина работников отсутствует. Теперь работники будут получать заработную плату в размере 100%, пока они не выйдут на работу или получат утрату трудоспособности", - сообщил руководитель отдела управления по контролю безопасности и охраны труда области Абай Тохтарбек Тусупбаев.

Источник: КТК.

Напомним, что пять сотрудников завода, чтобы спасти свои жизни, были вынуждены выпрыгивать из окна, из-за чего получили серьезные травмы. Трое из них поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 7 марта - в душевой прорвало трубу. Мужчины оказались в ловушке. На выходе из помещения коллеги могли свариться заживо. Другой вариант - прыгать в окно и получить тяжелые травмы. Работники завода все же решили прыгать, чтобы спасти свои жизни.

Сообщалось, что у одного из пострадавших выявили перелом позвоночника.