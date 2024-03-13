Работники завода в Семее выпрыгивали из окон, чтобы не свариться заживо (видео)

Пять сотрудников завода, чтобы спасти свои жизни, были вынуждены выпрыгивать из окна, из-за чего получили серьезные травмы. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, передает SEMEI TV.

Вечером 7 марта на шиферном заводе Семея произошел прорыв трубы с горячей водой. Это случилось в душевой комнате на втором этаже, где находились пять сотрудников завода.

Они оказались в ловушке. На выходе из помещения коллеги могли свариться заживо. Другой вариант - прыгать в окно и получить тяжелые травмы. Времени на раздумья не было, работники уже начали задыхаться от горячего пара и решили выпрыгнуть из окна совсем без одежды.

Пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи в Семее. Они лежат в отделениях нейрохирургии, политравмы и ортохирургии. Трое из них - в тяжелом состоянии.

У одного из пострадавших есть только маленький сын и больная мать. Он был единственным кормильцем в семье и теперь не знает, как рассказать домочадцем о том, что у него в четырех местах сломан позвоночник. Говорит, что слабое сердце матери может не выдержать, поэтому просит не показывать его лица.

"Зашел, только горячую воду включил, шампунем начал пользоваться и взрыв был сильный. Там такое давление было страшное. Как будто что-то взорвалось. Пар был сильный и вода горячая. И мы не могли к двери убежать. Дышать было тяжело. Долго думать уже не было смысла, и мы начали разбивать окно. Первый выпрыгнул, потом я доломал то, что смог. Ребята, которые за мной были, уже кричали. И я тоже выпрыгнул. Дальше уже местами только помню", - рассказал рабочий завода.

"Безвыходное положение. Там ничего не защитило бы. Сгорели просто бы и все. Выпрыгнули и лежали там два часа. Пока "скорая" приехала. Сейчас говорят, что мы крайние. Что мы неправильно воспользовались душем. Когда мы упали, многие были без сознания. Многие в стеклах были", - пояснил рабочий завода Дулат Кьюков.

"Я и мои коллеги теперь лежим в больнице. Нам всем нужна помощь. Когда мы поправимся и когда нас выпишут - неизвестно. С работы должны выделить деньги. Нужно выяснить, кто виноват в произошедшем", - сообщил рабочий завода Бауыржан Байханов.

Родственники пострадавших рассказали, что их родным провели уже несколько операций. По их словам, руководство завода не собирается покрывать расходы на лечение сотрудников.

"Вчера мы встречались с генеральным директором ТОО "Шиферный завод". Он не пояснил нам причин произошедшего, на повышенных тонах разговаривал с нами. Никаких иллюзий не питайте по поводу выплат и материальной помощи рабочим. Он нам в прямой форме это сказал", - рассказала племянница Дулата Кьюкова Динара Абдылхаир.

Директор шиферного завода наотрез отказался комментировать ситуацию. Зато в инспекции труда рассказали о том, как будут определять причину происшествия.

"Управлением по контролю издан приказ и создана комиссия. Комиссия работает и будет определять причины произошедшего в течение десяти рабочих дней. После этого будет приниматься решение о компенсации. Однако работникам оплатят время, которое они провели в больнице", - пояснил руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Тохтарбек Тусупбаев.

Рабочие говорят, что ранее сотрудники завода неоднократно сообщали руководству о том, что труба с горячей водой работает неисправно. Однако ситуация не решилась, и вот к чему это привело.

4 марта в Алматы после землетрясения горячей водой затопило жителей нескольких этажей в доме по улице Сатпаева. Там из-за изношенности внутридомовых сетей сорвало вентиль подачи теплоносителя на чердаке и горячая вода хлынула в квартиры. Пострадали жильцы квартир со второго по четвертый этаж.

В феврале крупная авария на теплосетях произошла в Павлодаре. Горячая вода затопила улицу, а от пара видимость в районе ЧП упала до нуля. Также в домах люди остались без тепла.

А в январе один из жилых домов в Астане залило кипятком из-за лопнувших труб. Жители боялись, что из-за этого здание вовсе может рухнуть. По словам людей, они собрали деньги на ремонт, но КСК их куда-то потратило. Отмечается, что еще в 2017 году дом признали аварийным, а снести его планируют только в 2029 году.