Пожар на складе в Алматинской области: трое человек госпитализированы (видео)

В результате вспыхнувшего пожара на складе в Каскелене Алматинской области пострадали трое человек, они госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В 17:50 пожар ликвидирован. Предварительная площадь пожара —870 квадратных метров. Жертв нет, госпитализировано 3 человека", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Предварительная причина пожара, по данным МЧС, — нарушение технологического процесса.

Напомним, сегодня в Сети распространились кадры пожара в Алматинской области. Как стало известно позже, в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области в отдельностоящем одноэтажном складе вспыхнул пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: