Пожар на складе в Алматинской области: трое человек госпитализированы (видео)
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В результате вспыхнувшего пожара на складе в Каскелене Алматинской области пострадали трое человек, они госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В 17:50 пожар ликвидирован. Предварительная площадь пожара —870 квадратных метров. Жертв нет, госпитализировано 3 человека", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Предварительная причина пожара, по данным МЧС, — нарушение технологического процесса.
Напомним, сегодня в Сети распространились кадры пожара в Алматинской области. Как стало известно позже, в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области в отдельностоящем одноэтажном складе вспыхнул пожар.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2082608-pozhar-na-sklade-v-almatinskoy-oblasti-troe-chelovek-gospitalizirovany-video/