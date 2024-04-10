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Пожар на складе в Алматинской области: трое человек госпитализированы (видео)

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Пожар в Алматинской области
Пожар в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В результате вспыхнувшего пожара на складе в Каскелене Алматинской области пострадали трое человек, они госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В 17:50 пожар ликвидирован. Предварительная площадь пожара 870 квадратных метров. Жертв нет, госпитализировано 3 человека", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Предварительная причина пожара, по данным МЧС, — нарушение технологического процесса.

Напомним, сегодня в Сети распространились кадры пожара в Алматинской области. Как стало известно позже, в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области в отдельностоящем одноэтажном складе вспыхнул пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2082608-pozhar-na-sklade-v-almatinskoy-oblasti-troe-chelovek-gospitalizirovany-video/

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