Склады загорелись в Алматинской области (видео)

В Сети распространились кадры пожара в Алматинской области. На видео можно заметить открытый огонь и столбы дыма. Сейчас на месте работают пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty.

Судя по видео, открытым огнем полыхает одноэтажное строение. Видно, что горит крыша, а вокруг клубится черный дым. Его, судя по другим видео, можно было заметить издалека.

По данным авторов поста, горят склады возле рынка Барыс в Алматинской области.

Ситуацию прокомментировали в официальном Telegram-канале МЧС РК.

"В городе Каскелен Карасайского района Алматинской области в отдельностоящем одноэтажном складе происходит пожар. На месте вызова работают силы и средства ДЧС", – говорится в сообщении.

При этом, как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Алматинской области на момент выхода материала, пожар еще не потушен.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: