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Крушение моста в США: жертвами ЧП могли стать шесть человек

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Контейнеровоз обрушил мост
Место ЧП. Фото: Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images

Шесть человек, предположительно, погибли после обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в результате столкновения с контейнеровозом - об этом сообщили местные СМИ.

Издание The Baltimore Sun сообщил о гибели шести человек в результате вчерашнего ЧП в Мэриленде. Все погибшие являются рабочими, которые в момент аварии ремонтировали бетонное покрытие.

Исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкер работники которой выполняли ремонтные работы, назвал случившееся ужасной трагедией.

"Никто из нас не мог представить, что такое может случиться. Мы все потрясены и расстроены", - сказал он.

По информации CNN, двое из строителей были родом из Гватемалы, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Во вторник консульство также опубликовало заявление, в котором говорится, что генеральный консул в Мэриленде поддерживает контакт с местными властями.

Напомним, четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обрушился рано утром во вторник после того, как в него врезался большой корабль - контейнеровоз. Транспортное управление штата Мэриленд сообщило, что все движение было остановлено.

Ранее Министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд сообщил, что в момент обрушения на мосту находились рабочие, ремонтировавшие бетон. Сообщалось, что одного из них удалось спасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073807-krushenie-mosta-v-ssha-zhertvami-chp-mogli-stat-shest-chelovek/

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