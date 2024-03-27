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Эзотерика

"Не спали сутки, собираем вещи": жители села под Алматы, где сошла оплывина, боятся за свои жизни (видео)

Опубликовано:

Оплывина
Оплывина. Фото: almaty.tv

В селе Бесагаш Алматинской области в конце прошлой недели сошла оплывина и повредила три дома. Теперь жители близлежащих домов боятся за свои жизни, передает телеканал "Алматы".

Жителей микрорайона Бурабай в селе Бесагаш Алматинской области посреди ночи разбудил сильный грохот. Как оказалось, здесь со склона горы сошел грунт - грязевая масса затопила территорию двух частных жилых домов. ЧП обошлось без человеческих жертв.  

"Примерно в полночь услышали сильный грохот, все соседи сразу вышли на улицу, оказалось, грязь сошла с горы прямо на наши дворы, дома. Не спали сутки, собираем вещи, мы решили уехать в Талгар. Это уже не первый случай, наш дом в феврале прошлого года пострадал от оползня. Тут опасно жить", - рассказала жительница села Бесагаш Бакыт Оразгалиева.

В результате ЧС пострадали три дома. Под частью одного из них в буквальном смысле ушла почва. Хозяин другого особняка лишился террасы. А третий дом принял на себя весь грязевой поток.

Сейчас на месте объявлена ЧС локального масштаба. Всех жильцов, в том числе и близлежащих домов уже эвакуировали.

В акимате прокомментировали ситуацию.

"Месяц назад была объявлена угроза ЧС. Мы хотели начать срезать грунт с этого дома, но его хозяин тогда не дал нам разрешения. И вот, во что это вылилось. Начали с другого дома. Возвели бетонную стену. Здесь мы также возведем подпорную стену, сам склон будет срезаться каскадом", - сообщил аким Талгарского района Танат Айдарбеков.

Причина, по которой произошел сход грунта, еще неизвестна. Ее установит специально созданная комиссия. Чиновники предполагают, что вся проблема в протечке канализации, люди же считают, что всему виной проливной дождь и талые воды.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" сообщается, что оползень - это смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки.

Оползни происходят чаще всего по берегам рек, водоемов и на горных склонах. Они могут происходить на всех склонах, но на глинистых грунтах они случаются намного чаще (для этого достаточно избыточного увлажнения пород), поэтому большей частью они сходят в весенне-летний период.

Первые признаки оползня:

  • двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты;
  • в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте;
  • появляются и расширяются трещины на поверхности земли, тротуарах, дорогах;
  • под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, начинают сдвигаться заборы и деревья;
  • слышится и нарастает грохот.

При обнаружении описанных признаков оползня:

  • сообщите в соответствующие органы и подразделения МЧС;
  • отключите электричество, водопровод, подачу газа;
  • удалите из дома легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;
  • уйдите в безопасное место;
  • ограничьте доступ людей в зону риска.

Для вызова службы спасения наберите 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073780-ne-spali-sutki-sobiraem-veschi-zhiteli-sela-pod-almaty-gde-soshla-oplyvina-boyatsya-za-svoi-zhizni-video/

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