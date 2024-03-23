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Эзотерика

Грунт сошел со склона горы в Алматинской области: частично пострадали дома

Опубликовано:

Селевой поток
Сель. Иллюстративное фото: Phil Walter/Getty Images

В Талгарском районе Алматинской области сегодня ночью произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По данным ведомства, 23 марта 2024 года в 00:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке "Бурабай", в связи с обильным выпадением осадков произошло переувлажнение почвы. В результате произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов.

"Грунт прошел по краю незаконченного защитного ограждения (бетонная подпорная стена высотой 4 м.). Сошедший грунт повредил оконный проем (разбитое стекло) в доме, а также частично повредил временное строение (хозпостройка) на территории частного жилого дома.

Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 куб. м. Жертв и пострадавших нет. В двух домах проживает 9 человек", - говорится в сообщении.

На месте прибывшие сотрудники отдела ЧС и местных исполнительных органов организовали подворовой обход двух улиц. Ведутся работы по эвакуации жильцов в безопасное место.

"В связи с темным временем суток затрудняется произвести тщательное обследование на предмет возможных обвалов", - добавили в ДЧС.

На место выехали 15 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области, 1 сотрудник и 1 единица техники ГУ "Казселезащита" МЧС, 10 сотрудников и 2 единицы техникам местных исполнительных органов, 2 бригады скорой медицинской помощи.

Позже в ведомстве добавили, что имеется угроза обрушения жилого дома с надворными постройками, расположенного в верхней части склона по улице Алтай.

Подчеркивается, что жильцы данного и близлежащих домов эвакуированы в безопасное место.

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что оползень - это смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки.

Оползни происходят чаще всего по берегам рек, водоемов и на горных склонах. Они могут происходить на всех склонах, но на глинистых грунтах они случаются намного чаще (для этого достаточно избыточного увлажнения пород), поэтому большей частью они сходят в весенне-летний период.

Первые признаки оползня:

  • двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты;
  • в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте;
  • появляются и расширяются трещины на поверхности земли, тротуарах, дорогах;
  • под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, начинают сдвигаться заборы и деревья;
  • слышится и нарастает грохот.

При обнаружении описанных признаков оползня:

  • сообщите в соответствующие органы и подразделения МЧС;
  • отключите электричество, водопровод, подачу газа;
  • удалите из дома легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;
  • уйдите в безопасное место;
  • ограничьте доступ людей в зону риска.

Для вызова службы спасения наберите 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072463-grunt-soshel-so-sklona-gory-v-almatinskoy-oblasti-chastichno-postradali-doma/

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