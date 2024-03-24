Оплывина сошла возле кафе в Алматы (фото)

В Алматы возле этно-кафе "Жайляу" 23 марта 2024 года с горы сошла оплывина. Администрации заведения было рекомендовано его закрыть, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казселезащиту".

Как сообщается на официальной странице ГУ "Казселезащита" МЧС РК в Instagram, в результате переувлажнения грунтов из-за выпавших обильных осадков, таяния снега, а также сброса талых и дождевых вод с верхнего участка частной школы на ранее отсыпанном участке склона горы сошла оплывина с левой стороны от очага оплывины от 28 марта 2022 года.

В ведомстве отметили, что ранее на этом месте был суходол, который был засыпан при проведении планировочных работ под строительство школы. Грунты относятся к лессовидным суглинкам. При этом поверхность склона укрепили георешетками, но существенного укрепления добиться не удалось.

"Склон горы относится к оползнеопасным, представляет реальную угрозу повторного схода оплывины. В случае схода оплывины в зоне риска окажется четырехэтажное здание кафе и пристройки. Администрации было рекомендовано закрыть кафе до стабилизации оползневой обстановки", - пояснили в "Казселезащите".

По данным ДЧС Алматы, оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Напомним, в феврале этого года в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС. В жилых строениях в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей. Их поисками занялись спасатели. Позже стало известно, что в результате ЧП погиб один человек.