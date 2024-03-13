Автобус с покойником "застрял" по пути на кладбище в ВКО: в акимате отреагировали на видео
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В Сети распространяется видео, где из-за неочищенной дороги автобус с покойным застрял по пути на кладбище. На видео отреагировали в акимате Алтая в ВКО, передает NUR.KZ.
В Instagram на странице vestnik.altay опубликовано видео, где голос за кадром рассказывает о том, что похоронный кортеж, в том числе и автобус с покойным, застряли по дороге на кладбище. Предположительно, действие происходит в городе Алтай в Восточно-Казахстанской области.
На кадрах несколько мужчин пытаются толкать автобус, но попытки безуспешны. В итоге, судя по комментарию автора видео, всему кортежу пришлось сдавать назад.
"Улица Казахстанская. Едем проводить человека в последний путь. Не доехали", - комментирует женский голос за кадром.
На видео отреагировали как сам местный аким, так и пресс-служба акимата города, которая под видео опубликовала комментарий.
"13 марта 2024 года днем на очистке дорог города Алтай работают грейдер, ЗИЛ, Урал и 2 мтз с передними лопатами. 2 погрузчика, в том числе - на кладбище. Кроме того, производится вывоз снега с ул. Бочарникова, погрузчиком и самосвалами", - прокомментировали в акимате.
Ранее мы писали о том, что трасса Жезказган - Кызылорда превратилась в месиво - там пришлось экстренно установить дежурных, которые вызволяют застрявшие в грязи авто. Отмечалось, что за два дня на трассе застряли уже почти 100 машин - водители не могут самостоятельно выбраться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067849-avtobus-s-pokoynikom-zastryal-po-puti-na-kladbische-v-vko-v-akimate-otreagirovali-na-video/