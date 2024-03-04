Торговый рынок загорелся в Алматы

В понедельник, 4 марта, утром в Алматы случился пожар на торговом рынке "Береке" - загорелись два бутика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает Министерство по ЧС Казахстана в своем официальном Telegram-аккаунте, пожар случился в торговых бутиках с товарами народного потребления.

В 06:15 огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 06:18 - полностью его ликвидировать.

Предварительно площадь пожара составила 50 квадратных метров.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.

Напомним, в прошлый понедельник в Алматы случился пожар на складских помещениях в микрорайоне Теректы. Пожарные вытащили из горящего склада иностранца.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.