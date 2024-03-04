Торговый рынок загорелся в Алматы
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В понедельник, 4 марта, утром в Алматы случился пожар на торговом рынке "Береке" - загорелись два бутика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает Министерство по ЧС Казахстана в своем официальном Telegram-аккаунте, пожар случился в торговых бутиках с товарами народного потребления.
В 06:15 огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 06:18 - полностью его ликвидировать.
Предварительно площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.
Напомним, в прошлый понедельник в Алматы случился пожар на складских помещениях в микрорайоне Теректы. Пожарные вытащили из горящего склада иностранца.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064245-torgovyy-rynok-zagorelsya-v-almaty/