Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кадры тушения крупного пожара на рынке в Астане показали в МЧС

Опубликовано:

Пожарные
Пожарные. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня ночью на одном из столичных рынков произошло возгорание мебели и хозтоваров. Кадрами тушения пожара поделились в МЧС, передает NUR.KZ.

Как сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 21 февраля, в 03:43 в Астане в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын" произошло возгорание мебели и хозтоваров на площади 30 кв. м.

В 05:05 пожар был полностью потушен.

В борьбе с возгоранием участвовали 10 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.

В МЧС добавили, что пожарные устанавливают причину происшествия.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, на этой неделе в столице произошел крупный пожар в мебельном цехе на площади 500 кв. м.

Также в начале месяца на рынке "Шарын" обрушился ангар из-за снеговой нагрузки и усиления ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062081-kadry-tusheniya-krupnogo-pozhara-na-rynke-v-astane-pokazali-v-mchs/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.