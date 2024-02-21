Кадры тушения крупного пожара на рынке в Астане показали в МЧС
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Сегодня ночью на одном из столичных рынков произошло возгорание мебели и хозтоваров. Кадрами тушения пожара поделились в МЧС, передает NUR.KZ.
Как сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 21 февраля, в 03:43 в Астане в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын" произошло возгорание мебели и хозтоваров на площади 30 кв. м.
В 05:05 пожар был полностью потушен.
В борьбе с возгоранием участвовали 10 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.
В МЧС добавили, что пожарные устанавливают причину происшествия.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, на этой неделе в столице произошел крупный пожар в мебельном цехе на площади 500 кв. м.
Также в начале месяца на рынке "Шарын" обрушился ангар из-за снеговой нагрузки и усиления ветра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062081-kadry-tusheniya-krupnogo-pozhara-na-rynke-v-astane-pokazali-v-mchs/