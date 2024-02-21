Кадры тушения крупного пожара на рынке в Астане показали в МЧС

Сегодня ночью на одном из столичных рынков произошло возгорание мебели и хозтоваров. Кадрами тушения пожара поделились в МЧС, передает NUR.KZ.

Как сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале, сегодня, 21 февраля, в 03:43 в Астане в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын" произошло возгорание мебели и хозтоваров на площади 30 кв. м.

В 05:05 пожар был полностью потушен.

В борьбе с возгоранием участвовали 10 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.

В МЧС добавили, что пожарные устанавливают причину происшествия.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, на этой неделе в столице произошел крупный пожар в мебельном цехе на площади 500 кв. м.

Также в начале месяца на рынке "Шарын" обрушился ангар из-за снеговой нагрузки и усиления ветра.