Крупный пожар на побережье Каспия тушили больше недели (видео)

В Атырауской области пожарным удалось потушить горящий камыш на площади в 2,5 тыс. гектаров. Пожар разгорелся еще 2 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве сообщили о ликвидации пожара в Курмангазинском районе Атырауской области.

"Пожар локализован 9 марта в 18:30, ликвидирован – сегодня в 11:00 на площади 2500 гектаров", – говорится в сообщении.

В тушении были задействованы порядка 60 человек, 21 единица техники ДЧС, а также лесного хозяйства и МИО.

При этом отметим, что камыш в этом районе загорелся еще днем 2 марта. Тушение загорания осложнялось болотистой местностью и густой растительностью. Первоначально камыш горел на площади в 1 тыс. гектаров.

Позже сообщалось, что к тушению привлекли вертолет.

Что делать при пожаре на открытой местности?

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".