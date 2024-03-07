Двое подростков провалились под лед во время прогулки по Уралу

В Атырау двое подростков едва не погибли, провалившись под лед на реке Урал. Их спасли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел сегодня на реке Урал.

"Двое подростков провалились под лед. На помощь к ним пришли командир и сотрудники батальона патрульной полиции.

Они понимали, что счет идет на минуты - и до прибытия спасателей бросили подросткам веревки. Другим концом веревки обвязались сами и удерживали детей, не давая им уйти под воду", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В итоге полицейским, совместно с прибывшими на место водолазами, удалось вытащить на берег подростков 2007 года рождения. Была вызвана карета скорой помощи - и мальчикам на месте оказали первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о том, что на реке Шарон в Атырауской области под лед провалилась 32-летняя женщина. Ее удалось вытащить на берег полицейским.

Также в начале марта в Астане 7-летний мальчик провалился под лед на реке, когда игрался со своим другом. На помощь пришли рыбаки - один из них и вытащил ребенка.

Также в начале января сообщалось, что недалеко от центра Атырау под лед на реке провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь, в итоге ее удалось спасти.

Ранее спасатели называли основные правила безопасности на льду: