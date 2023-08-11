Молния ударила в 11-летнего мальчика в Алматинской области

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Ребенка, которого ударила молния, спасли врачи Алматинской области – инцидент произошел около двух недель назад, сообщается в официальном профиле УОЗ региона в Instagram.

В Алматинскую областную детскую клиническую больницу поступил 11-летний мальчик с сильными ожогами. Спина, талия и нижняя часть левой ноги ребенка были обожжены ударом молнии – инцидент произошел 31 июля.

Ребенку была оказана экстренная помощь. У него диагностирован термический ожог спины, поясничной области и левой нижней конечности.

По словам замдиректора больницы Аскара Калиева, в настоящее время ребенок проходит лечение в травматологическом отделении по протоколу – состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, на официальном сайте ДЧС Павлодарской области говорится, что летние грозы - явление обычное, но не каждый знает, как обезопасить себя во время грозы, что делать, чтобы не быть пораженным молнией.

Что делать во время грозы:

Во-первых, во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову.

Во-вторых, во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу.

Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии.

При грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2032057-molniya-udarila-11-letnego-malchika-v-almatinskoy-oblasti/