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Удар молнии в футболиста в Индонезии попал на видео

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Футболисты
Футболисты. Кадр из видео: twitter.com/GOAL_ID

В Индонезии в субботу 30-летнего футболиста команды "Персикас Субанг" ударила молния во время товарищеского матча, передает NUR.KZ со ссылкой на VoiID.

Сообщается, что инцидент произошел 10 февраля на 15 минуте товарищеского матча на стадионе "Силиванги". На опубликованных кадрах видно, как в спортсмена во время игры ударила молния, после чего он оказался без сознания.

Причем, как пишет издание, в поле ударили две молнии. Первая никого не травмировала. Вторая же поразила игрока команды "Персикас Субанг".

По информации издания, 30-летний футболист в результате происшествия умер. Однако власти и представители команды пока не комментировали инцидент.

Добавим, что по информации "Страна.ua", клуб "Персикас Субанг" выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где сыграл 13 матчей, а одержал победу в семи встречах. Третий дивизион Индонезии состоит из двух раундов: провинциальной квалификации, которая проводится в каждой провинции Индонезии, и национального раунда.

Напомним, в июле прошлого года в Казахстане в Алматинской области 11-летнего ребенка ударила молния.

Также в Костанайской области 27-летнего мужчину убило разрядом молнии. На месте происшествия обнаружена погибшая лошадь, на которой передвигался табунщик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060393-smi-molniya-udarila-futbolista-v-indonezii-vo-vremya-matcha-video/

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