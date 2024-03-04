Алматинцы не торопятся возвращаться в дома после землетрясения

После землетрясения жители города Алматы вышли на улицы и пока не торопятся возвращаться в свои квартиры и дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Часть жителей южной столицы сразу проследовала в пункты эвакуации. Немало и тех, кто остался во дворах и ждет возможности вернуться в квартиры и дома.

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС города, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях.

Специалисты рекомендуют жителям придерживаться следующих правил:

1. сохранять спокойствие, не паниковать;

2. не пользоваться лифтом и лестницей во время толчков, переждать дома, в помещении;

3. отойти от мебели, окон, люстры;

4. найти укрытие - “треугольники жизни” (занять место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен;

5. покинуть здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

6. отключить воду, газ, электричество;

7. захватить “тревожный чемодан”, подготовленный заранее;

8. при эвакуации из здания держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. быть готовым к повторным толчкам;

10. оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков