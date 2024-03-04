Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Алматинцы не торопятся возвращаться в дома после землетрясения

Опубликовано:

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ

После землетрясения жители города Алматы вышли на улицы и пока не торопятся возвращаться в свои квартиры и дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Часть жителей южной столицы сразу проследовала в пункты эвакуации. Немало и тех, кто остался во дворах и ждет возможности вернуться в квартиры и дома.

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС города, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях.

Специалисты рекомендуют жителям придерживаться следующих правил:

1. сохранять спокойствие, не паниковать;

2. не пользоваться лифтом и лестницей во время толчков, переждать дома, в помещении;

3. отойти от мебели, окон, люстры;

4. найти укрытие - “треугольники жизни” (занять место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен;

5. покинуть здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

6. отключить воду, газ, электричество;

7. захватить “тревожный чемодан”, подготовленный заранее;

8. при эвакуации из здания держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. быть готовым к повторным толчкам;

10. оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064316-almatintsy-ne-speshat-vozvraschatsya-v-doma-posle-zemletryaseniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.