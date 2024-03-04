Алматинцы не торопятся возвращаться в дома после землетрясения
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После землетрясения жители города Алматы вышли на улицы и пока не торопятся возвращаться в свои квартиры и дома, передает корреспондент NUR.KZ.
Часть жителей южной столицы сразу проследовала в пункты эвакуации. Немало и тех, кто остался во дворах и ждет возможности вернуться в квартиры и дома.
Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС города, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.
Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях.
Специалисты рекомендуют жителям придерживаться следующих правил:
1. сохранять спокойствие, не паниковать;
2. не пользоваться лифтом и лестницей во время толчков, переждать дома, в помещении;
3. отойти от мебели, окон, люстры;
4. найти укрытие - “треугольники жизни” (занять место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен;
5. покинуть здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
6. отключить воду, газ, электричество;
7. захватить “тревожный чемодан”, подготовленный заранее;
8. при эвакуации из здания держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев;
9. быть готовым к повторным толчкам;
10. оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064316-almatintsy-ne-speshat-vozvraschatsya-v-doma-posle-zemletryaseniya/