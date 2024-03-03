"Прижал к груди": младенца спасли во время пожара в одном из ЖК в Астане (видео)

В одном из ЖК Астаны произошел пожар, в результате чего было эвакуировано 62 человека, в том числе и самый маленький - четырехмесячный ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Пожар произошел накануне.

Как сообщает пресс-служба столичного ДЧС, пожарные смогли оперативно и слаженно спасти людей из горящего ЖК - было эвакуировано 62 человека.

"Столичные спасатели выехали по адресу улица Нажимеденова, 39 на поступившее сообщение о возгорании в квартире. По прибытии огнеборцев установлено, что в жилом комплексе горит квартира на четвертом этаже.

Благодаря оперативным, четким и слаженным действиям пожарных спасено 15 человек, из них 7 детей. Эвакуировали 62 человека, из них 17 детей", - говорится в сообщении.

Самым маленьким из спасенных оказался четырехмесячный ребенок.

Отмечается, что малыша с седьмого этажа спас пожарный-спасатель специализированной пожарной части №1, намочив ткань, прикрыв рот и нос младенца, и прижав его к груди.

Жители ЖК, где произошел пожар, в итоге выразили благодарность спасателям за оперативное тушение, профессиональные и четко слаженные действия при спасении людей.

Ранее крупный пожар произошел в компьютерном клубе в Астане. Посетители до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу. Пожар удалось потушить только через два часа.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.