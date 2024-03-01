Крупный пожар произошел в компьютерном клубе в Астане (видео)

Столичные пожарные ликвидировали возгорание в компьютерном клубе - пожар тушили около двух часов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошел в Нуринском районе Астаны.

Посетители до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу.

В 4:24 пожар был локализован, а в 6:15 ликвидирован. Площадь пожара составила 150 кв.м.

В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.