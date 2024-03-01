Крупный пожар произошел в компьютерном клубе в Астане (видео)
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Столичные пожарные ликвидировали возгорание в компьютерном клубе - пожар тушили около двух часов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Инцидент произошел в Нуринском районе Астаны.
Посетители до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу.
В 4:24 пожар был локализован, а в 6:15 ликвидирован. Площадь пожара составила 150 кв.м.
В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063873-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-kompyuternom-klube-v-astane-video/