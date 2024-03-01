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Землетрясение произошло в 280 км от Алматы

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Фиксация землетрясения
Сейсмология. Иллюстративное фото: Dimitri W Ponirakis/Getty Images

Сегодня, 1 марта, в 8 часов 18 минут в 280 км на северо-восток от Алматы на территории области Жетісу произошло землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, сетью сейсмических станций 1 марта в 8 часов 18 минут 54 секунды по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр располагался в 280 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 3.8. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 1 марта в 8 часов 31 минуту.

По информации официального сайта Казахстанского национального центра данных (KNDC), в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

Напомним, 13 января этого года жители области Жетісу почувствовали землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 22.08. Эпицентр располагался в 230 км от Алматы и 20 км от города Текели - в горной местности на территории региона. Ощутимость в Текели составила 3 балла.

Как отметили в ДЧС области Жетісу, колебания в 3-4 балла считаются фоновыми для данного сейсмоактивного региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063900-zemletryasenie-proizoshlo-v-280-km-ot-almaty/

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