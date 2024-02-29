Два человека попали в больницу после пожара на зоне отдыха в Алматинской области

В среду, 28 февраля, на территории зоны отдыха в Илийском районе Алматинской области случился пожар. В результате ЧП пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, возгорание в селе Байсерке произошло из-за короткого замыкания электропроводов - огонь охватил контейнер. Общая площадь пожара - 66 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

"В результате пожара двое человек были госпитализированы в центральную районную больницу", - сообщили в ведомстве.