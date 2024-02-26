Тело нашли во время тушения частного дома в области Абай

Сегодня утром в селе Шелехово Бородулихинского района в частном жилом доме произошел пожар - на месте ЧП пожарные нашли тело без признаков жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Пожар случился в 8 утра - пожарные подразделения незамедлительно были направлены на место вызова.

Сотрудниками службы пожаротушения было установлено, что в жилом доме горели деревянные конструкции крыши, стен, оконных и дверных проемов с распространением на деревянные хозяйственные постройки.

В ходе тушения пожара произошло полное обрушение крыши.

Пожар был локализован в 10:56, а в 12:02 - полностью ликвидирован.

Как отметили в ДЧС, на месте пожара было обнаружено тело без признаков жизни.

Всего на месте было задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники от департамента по ЧС области Абай.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.