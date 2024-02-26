Тело нашли во время тушения частного дома в области Абай
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Сегодня утром в селе Шелехово Бородулихинского района в частном жилом доме произошел пожар - на месте ЧП пожарные нашли тело без признаков жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Пожар случился в 8 утра - пожарные подразделения незамедлительно были направлены на место вызова.
Сотрудниками службы пожаротушения было установлено, что в жилом доме горели деревянные конструкции крыши, стен, оконных и дверных проемов с распространением на деревянные хозяйственные постройки.
В ходе тушения пожара произошло полное обрушение крыши.
Пожар был локализован в 10:56, а в 12:02 - полностью ликвидирован.
Как отметили в ДЧС, на месте пожара было обнаружено тело без признаков жизни.
Всего на месте было задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники от департамента по ЧС области Абай.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063121-telo-nashli-vo-vremya-tusheniya-chastnogo-doma-v-oblasti-abay/