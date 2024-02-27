Ситуацию с задержанными из-за пожара рейсами прокомментировали в аэропорту Астаны
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В международном аэропорту Астаны начали вылетать задержанные из-за произошедшего сегодня ЧП рейсы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Ситуация в столичном аэропорту стабилизируется.
Отмечается, что ранее из-за чрезвычайной ситуации из аэропорта Астаны было задержано 18 рейсов (14 рейсов внутренние рейсы, 4 международные рейсы).
Сейчас работы в терминалах внутреннего и международного рейсов аэропорта возобновились - пассажиры начали проходить регистрацию и предполетный досмотр.
"Рейсы DV702 Астана-Шымкент вылетел в 12:23, IQ389 Астана-Жезказган в 12:26 и KC952 Астана-Алматы в 12:46, IQ437 Астана-Петропавловск в 13:38, КС7052 Астана-Алматы в 13:36, KC205 Астана-Дубай в 13:04", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период чрезвычайного положения в столичном аэропорту был создан центр кризисного управления с участием руководства КГА, сотрудников авиационной администрации РК совместно с сотрудниками Terminals Airport Astana Management LLP и аэропорта.
Пожар в аэропорту Астаны
Во вторник, 27 февраля, утром людей эвакуировали из аэропорта Астаны - произошло возгорание в электрощитовой терминала. Как уточнили в МЧС, происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала №2.
Почти 20 рейсов задержали в аэропорту Астаны после пожара. Уточнялось, что аэропорт принимал рейсы, однако были задержаны рейсы, ожидающие вылета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063259-pozhar-v-aeroportu-astany-zaderzhannye-reysy-nachali-vyletat/