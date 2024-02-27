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Ситуацию с задержанными из-за пожара рейсами прокомментировали в аэропорту Астаны

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Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В международном аэропорту Астаны начали вылетать задержанные из-за произошедшего сегодня ЧП рейсы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ситуация в столичном аэропорту стабилизируется.

Отмечается, что ранее из-за чрезвычайной ситуации из аэропорта Астаны было задержано 18 рейсов (14 рейсов внутренние рейсы, 4 международные рейсы).

Сейчас работы в терминалах внутреннего и международного рейсов аэропорта возобновились - пассажиры начали проходить регистрацию и предполетный досмотр.

"Рейсы DV702 Астана-Шымкент вылетел в 12:23, IQ389 Астана-Жезказган в 12:26 и KC952 Астана-Алматы в 12:46, IQ437 Астана-Петропавловск в 13:38, КС7052 Астана-Алматы в 13:36, KC205 Астана-Дубай в 13:04", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период чрезвычайного положения в столичном аэропорту был создан центр кризисного управления с участием руководства КГА, сотрудников авиационной администрации РК совместно с сотрудниками Terminals Airport Astana Management LLP и аэропорта.

Пожар в аэропорту Астаны

Во вторник, 27 февраля, утром людей эвакуировали из аэропорта Астаны - произошло возгорание в электрощитовой терминала. Как уточнили в МЧС, происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала №2.

Почти 20 рейсов задержали в аэропорту Астаны после пожара. Уточнялось, что аэропорт принимал рейсы, однако были задержаны рейсы, ожидающие вылета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063259-pozhar-v-aeroportu-astany-zaderzhannye-reysy-nachali-vyletat/

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