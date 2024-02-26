Машиностроительный завод загорелся в Караганде

В Караганде начался пожар на машиностроительном заводе им. Пархоменко – загорелась деревянная обрешетка кровли цеха. На место прибыли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В 06:32 в Караганде в районе им. А. Бокейханова на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко" произошло загорание деревянной обрешетки кровли цеха", – говорится в официальном Telegram-канале МЧС.

На месте работают 58 человек личного состава и 16 единиц техники.

В 07:52 пожар был локализован (остановлено его распространение) на предварительной площади 400 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.