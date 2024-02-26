Массовое отравление в Мангистау: стали известны новые подробности

37 человек отравились фастфудом в Мангистау, среди пострадавших есть дети и беременные. У некоторых пострадавших уже подтвердилась кишечная инфекция, передает сайт телеканала КТК.

Как выяснилось, в заведении, посетители которого отравились, кормили картошкой фри, наггетсами и суши.

В больницу люди стали поступать с температурой под 39 и рвотой.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 27 человек, в том числе дети, подростки и беременные.

По информации телеканала, самому маленькому пациенту - полтора года. У семерых состояние средней тяжести. Остальным уже лучше.

Полиция сейчас здание, а санэпидемиологи взяли необходимые пробы, в том числе и у шести работников точки фастфуда.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

"Сейчас, в данный момент, после осмотра кафе запечатано, закрыли кафе. Как будет заключение экспертизы, будет дано процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по статье 304, часть 1. По данной статье штраф и до двух лет лишения свободы", - прокомментировал начальник отдела следственного управления ДП Мангистауской области Айболат Мурзашев.

Источник: КТК.

Отметим, накануне стало известно о том, что в Мангистауской области произошло массовое отравление - сообщалось, что 23 человека пострадали, из них 15 были госпитализированы. Выяснилось, что среди пострадавших - беременная женщина. По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области была начата проверка.

Позже появилась информация о том, что число пострадавших увеличилось до 36 - 28 человек оказались в больнице.