Массовое отравление в Мангистау: стали известны новые подробности
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37 человек отравились фастфудом в Мангистау, среди пострадавших есть дети и беременные. У некоторых пострадавших уже подтвердилась кишечная инфекция, передает сайт телеканала КТК.
Как выяснилось, в заведении, посетители которого отравились, кормили картошкой фри, наггетсами и суши.
В больницу люди стали поступать с температурой под 39 и рвотой.
В настоящее время под наблюдением врачей остаются 27 человек, в том числе дети, подростки и беременные.
По информации телеканала, самому маленькому пациенту - полтора года. У семерых состояние средней тяжести. Остальным уже лучше.
Полиция сейчас здание, а санэпидемиологи взяли необходимые пробы, в том числе и у шести работников точки фастфуда.
По факту произошедшего заведено уголовное дело.
"Сейчас, в данный момент, после осмотра кафе запечатано, закрыли кафе. Как будет заключение экспертизы, будет дано процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по статье 304, часть 1. По данной статье штраф и до двух лет лишения свободы", - прокомментировал начальник отдела следственного управления ДП Мангистауской области Айболат Мурзашев.
Источник: КТК.
Отметим, накануне стало известно о том, что в Мангистауской области произошло массовое отравление - сообщалось, что 23 человека пострадали, из них 15 были госпитализированы. Выяснилось, что среди пострадавших - беременная женщина. По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области была начата проверка.
Позже появилась информация о том, что число пострадавших увеличилось до 36 - 28 человек оказались в больнице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063129-massovoe-otravlenie-v-mangistau-stali-izvestny-novye-podrobnosti/