Массовое отравление в Мангистау: увеличилось число пострадавших

Число отравившихся в кафе Бейнеу в Мангистауской области выросло до 36 человек - известно о 28 госпитализированных, передает местное издание Lada.kz.

В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы, сообщили корреспондентам издания в управлении здравоохранения региона.

Врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести.

Еще восемь человек находятся на амбулаторном лечении.

По факту массового отравления начато расследование.

Уже выяснилось, что все пострадавшие заказывали еду в одном и том же заведении - с 22 февраля его деятельность приостановлена. Кафе, в котором произошло отравление, специализируется на фаст-фуде.

"Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщили в ведомстве по данному факту.