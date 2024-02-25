Сильный пожар произошел из-за короткого замыкания под Алматы: погиб хозяин дома
Опубликовано:
Сегодня в Карасайском районе Алматинской области из-за короткого замыкания произошел пожар в жилом доме, в результате ЧП погиб хозяин дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что сегодня, 25 февраля, в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе Карасайского района в жилом доме дачного общества Ветеран-9 произошел пожар с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 кв. м.
По информации ведомства, в 04:00 часов возгорание было локализовано, а в 05:03 его потушили.
"На месте пожара обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1960 года рождения без признаков жизни.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – рассказали в МЧС.
Отмечается, что для выяснения причины ЧП были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.
Как добавили в ведомстве, в борьбе с огнем участвовали 11 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области, 3 сотрудника и техника ДЧС Алматы, 3 сотрудника и техника районного отдела полиции, 3 работника и техника бригады скорой медицинской помощи.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, что в Акмолинской области сегодня утром произошло возгорание в хозяйственной постройке. Пожарные более двух часов боролись с огнем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062855-silnyy-pozhar-proizoshel-iz-za-korotkogo-zamykaniya-pod-almaty-pogib-hozyain-doma/