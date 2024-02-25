Сильный пожар произошел из-за короткого замыкания под Алматы: погиб хозяин дома

Сегодня в Карасайском районе Алматинской области из-за короткого замыкания произошел пожар в жилом доме, в результате ЧП погиб хозяин дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что сегодня, 25 февраля, в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе Карасайского района в жилом доме дачного общества Ветеран-9 произошел пожар с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 кв. м.

По информации ведомства, в 04:00 часов возгорание было локализовано, а в 05:03 его потушили.

"На месте пожара обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1960 года рождения без признаков жизни.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – рассказали в МЧС.

Отмечается, что для выяснения причины ЧП были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.

Как добавили в ведомстве, в борьбе с огнем участвовали 11 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области, 3 сотрудника и техника ДЧС Алматы, 3 сотрудника и техника районного отдела полиции, 3 работника и техника бригады скорой медицинской помощи.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, что в Акмолинской области сегодня утром произошло возгорание в хозяйственной постройке. Пожарные более двух часов боролись с огнем.